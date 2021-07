Tri Olímpico: Jaime Lozano no piensa cambiar de estilo ante Sudáfrica

México se jugará la vida ante Sudáfrica en el último partido de Fase de Grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y Jaime Lozano no piensa cambiar de estilo para enfrentar a los africanos.

“No, nada (dudar de su estilo), al final creo que de lo que era cuando empecé en Gallos a ahora, creo he ido adaptando algunas cosas, más no cambiando. Creo que no es momento de cambiar", mencionó para TUDN.

De igual forma, el 'Jimmy' aseguró que es el momento más importante en su breve carrera como DT.

“Sí claro (el momento más transcendental de su carrera), cada oportunidad desde que empecé en la Sub 20 con Gallos lo veo como la mejor oportunidad de mi vida, como no lo voy a ver en unos Juegos Olímpicos, claro que lo veo así y lo veré en cinco años que esté en otro lugar", agregó.

Para Lozano, tiene grandes jugadores que trabajan humildemente: “Virtudes, son grandes jugadores siempre es más fácil con grandes jugadores, es un grupo muy humilde, muy trabajador, empezando por Memo que es el más veterano. Siempre es ejemplar la forma en la que entrena y disputa cada partido".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENTRENADOR DE ALE OROZCO Y GABY AGÚNDEZ: 'ES UN BRONCE CON UNA HISTORIA INCREÍBLE'