Clavadista mexicano Jonathan Ruvalcaba optó por representar a Dominicana en Tokio 2020

Jonathan Ruvalcaba tuvo que cambiar de país para poder cumplir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos después de haber quedado excluido de la justa de Río 2016 por parte de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

El clavadista se encuentra representando a la República Dominicana en Tokio 2020 en donde compite por la prueba de Trampolín de tres metros contra Rommel Pacheco y Osmar Olvera.

"Yo lo único que hice fue seguir mi camino, seguir haciendo clavados, hacer lo que más me gusta en esta vida, en este mundo; no dejar que otras personas se interpusieran en este en este sueño, en este objetivo que yo tenía personal que tenía de ir a los Juegos Olímpicos", declaró Ruvalcaba en entrevista para ESPN.

"Con República Dominicana yo estoy más que agradecido, ellos fueron el país, pero muchas personas que les interesó este proyecto que yo tenía personal y gracias a República Dominicana yo seguí haciendo clavados. Es muy gratificante para mí representar a República Dominicana, y como yo a veces digo a mis amigos en otras entrevistas, no represento a un país represento a dos", aseguró.

Además de los Juegos de Rio 2016, Ruvalcaba también había sido relegado de otras competencia y cuando se acercó la presidente de la FMN, Kiril Todorov, no recibió ninguna respuesta, por lo que decidió buscar otro camino para continuar su sueño.

"Siendo de los dos mejores de México en mi prueba que, en ese momento era plataforma de 10 metros, siempre había inconvenientes de 'no vas a ir esta competencia, oye, va a ir alguien más'. Entonces, este tipo de problemas fueron los que a mí me orillaron a tomar esta decisión de participar por República Dominicana. Yo no pondría la palabra de por qué decides, más bien, es como te comento, se nos orilla a esto", declaró.

