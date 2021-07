Zambotti a Paola Espinosa: 'Una medalla olímpica no te hace buena persona'

Luego de que Paola Espinosa arremetiera en contra de las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza, quien representaron a México en Juegos Olímpicos, la yudoca, Vanessa Zambotti recriminó el comportamiento de la bajacaliforniana, pues aseguró que debería a apoyar a sus compatriotas.

A través de un tuit, Zambotti destacó el desafortunado comentario de Espinosa, pues aseguró que una medalla olímpica no la hace buena persona.

"En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh", dijo Vanessa.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

Cabe recordar que la publicación de Espinosa causó mucha polémica en las redes sociales, por la forma en que expresó su inconformidad por no ir a la justa deportiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: TRI DE BEISBOL ROMPIÓ REGLAS AL POSAR CON UNIFORME DE TOMATEROS EN JO