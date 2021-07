Alejandra Valencia: 'No entré a Tiro con Arco pensando en que iba a ir a unos Juegos Olímpicos'

Un hecho fortuito fue el detonante de una historia de éxito entre Alejandra Valencia y el Tiro con Arco. ¿Quién iba a decir que una caída en bicicleta provocaría que la sonorense se interesara en este deporte hasta convertirse en una de sus grandes protagonistas?

"Todo fue como que muy de casualidad del destino, realmente yo no iba a tirar. Iba de pasada porque a un lado del campo está el velódromo y andábamos dando vuelta en bici mi hermana y yo, mi papá nos estaba viendo y a mi hermana se le atravesó una piedra y se cayó y pues fuimos a pedir ayuda a los de Tiro con Arco, que eran los que estaban entrenando. Así fue como vi el deporte y así fue como lo conocí.

"No entré pensando en que iba a ir a unos Juegos Olímpicos. Siempre fui paso a paso, así ha sido mi crecimiento, paso a paso, siempre pensando en lo que sigue, nunca saltándome de más", recordó Valencia en entrevista con RÉCORD.

Poco a poco nació el amor entre Alejandra y el Tiro con Arco. Los objetivos fueron trazados de manera progresiva y después de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 nació el deseo por ir a unos Juegos Olímpicos.

Las expectativas fueron altas para Londres 2012 y los resultados se quedaron cortos. Esa experiencia fue dolorosa para la mexicana, pero también la ayudó a crecer en este deporte. En Río 2016, la sonorense finalizó en el cuarto lugar individual y en el quinto por equipos. Resultados que buscará mejorar en Tokio 2020.

"Fue un ciclo súper diferente, por lo mismo es que son unos Juegos diferentes por todo lo que implica, pero no por ser diferente no van a ser unos buenos Juegos. Entonces a eso voy, más que nada, también a disfrutarlos porque así como en Río dije ya no me va a pasar lo mismo que en Londres de que voy a ir a sufrir, aquí vengo a disfrutar lo que estoy haciendo y lo que hago.

"La verdad es que hemos tenido un muy buen año como equipo, como mixto, en individuales hemos estado haciendo un muy buen trabajo y vamos a repetirlo. Todo lo que hemos hecho en este año nos va a servir para ese momento, en ese estar ahí peleando", aseguró Valencia, quien peleará hasta en la última flecha la única medalla que le hace falta a su palmarés.

EL ÚLTIMO EMPUJÓN

Alejandra Valencia buscará cerrar con broche de oro el exitoso ciclo olímpico que ha tenido tanto en la prueba individual, por equipos y mixtos en los juegos de la esperanza: Tokio 2020.

"Ha sido un buen camino, he llevado un buen ciclo, Centroamericanos, Panamericanos, los Mundiales, las Copas, hasta llegar ahorita a Juegos, creo que he ido a buen paso y pues que nos va a ir bien. Aparte están estas compas (Aída Román y Ana Paula Vázquez) y también han estado ahí, poco a poco todas nos vamos jalando al mismo tiempo y eso es lo que nos hace ser un buen equipo. Siento que vamos a tener un muy buen resultado”, platicó Valencia en entrevista con RÉCORD.

“Para mí es orgullo y emoción representar a México porque estás aquí por esfuerzo. Ahora es el último brinquito que te falta para poder cruzar el puente. Mucho orgullo de poder representar a todos, de estar ahí, ser de los mejores y la emoción que te da el poder portar los colores de México”, agregó.

El equipo integrado por Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez es una mezcla de chispa, emoción, tranquilidad, paz, disciplina, fortaleza y talento que le dan el equilibrio perfecto.

“Yo diría que Ana Pau es emoción, éxtasis, explosión y Aída siento que es más como esos robles grandes, que entre más tiempo vayan pasando se le van haciendo más anillos y se van ajustando con el tiempo y con la coraza que tienen se van haciendo más fuertes y nosotras somos como las ardillitas que andamos ahí", mencionó Valencia entre risas.

