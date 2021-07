Federación de Softbol: 'Jugar con mexicoamericanas, la única forma de llegar a la cima'

Ante las críticas por participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con una selección conformada por jugadoras mexicanas nacidas en Estados Unidos, el presidente de la federación tricolor de la especialidad, Cruz Rolando Guerrero, aseguró que no había otra opción.

“Era la única manera de poner el softbol en la punta con las mexicanas nacidas en el exterior, precisamente en EU donde es el mejor softbol del mundo, era la única manera que teníamos para lograrlo. Sembrar esa semilla que no hay en México”, declaró Guerrero en entrevista con RÉCORD.

“Esto no es algo improvisado, era parte de la planeación, era un riesgo calculado el que las niñas nacidas en EU a corto plazo las ocupáramos para poder lograr la calificación, buscando talento en la Liga profesional, en la NCAA, para lograr ese resultado a corto plazo. A mediano plazo ya tenemos llave Sub 18, que va a ir a un Mundial muy preparada, vamos a pelear los primeros cinco lugares, si es que no se da la sanción que nos están amenazando el Comité Olímpico Mexicano, que oficialmente no la tenemos”, agregó.

Rolando Guerrero reconoció que a la selección le faltó el hit oportuno para poder definir los juegos y ganar la medalla de Bronce en Tokio 2020, además de que enfrentaron problemas en vestidores.

“Desgraciadamente cometimos errores y aceptamos a algunas jugadoras que debimos dejar fuera porque fueron las que nos pudrieron el equipo, que fueron dos o tres jugadoras que estaban metiendo cizaña en contra de lo entrenadores y dividiendo al grupo. Esas dos o tres jugadoras que debimos haberlas cortado desde un principio cuando detectamos esa grilla, desgraciadamente no teníamos con qué sustituirlas porque no tenemos el nivel, no lo tenemos.

“Las juveniles están verdes todavía para Juegos Olímpicos, no podíamos aventarlas al ruedo a un clasificatorio a nuestro equipo juvenil cuando tenemos seis o siete años trabajando con ellas. A mediano plazo las tenemos que meter para que vayan entrenando a alto nivel”, explicó.

