Presidente del COM: 'Equipo de softbol no aceptó llevar la bandera de México en uniforme'

Luego de que las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón revelaran que el equipo mexicano de softbol tiró sus uniformes olímpicos a la basura, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dio a conocer que equipo que se quedó a las puertas del bronce se rehusó a llevar la bandera de México durante el torneo en Tokio 2020.

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio", explicó el funcionario en entrevista con la cadena ESPN.

“Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, agregó.

Padilla explicó que la Federación de Softbol no utilizó el uniforme que inicialmente le había presentado al COM.

"Nos presentaron un uniforme y al final de cuentas resultó que no era ese, el uniforme con el que compitieron, en los juegos no tenía ni el logotipo ni la bandera de México, simplemente no tenía bandera", apuntó.

El titular del COM señaló que el incidente del cambio de última hora de la indumentaria se pasó por alto para no dejar al equipo sin competencia, pero advirtió que si después de la investigación, se ve necesaria una sanción, el equipo de Softbol ya no competiría en los torneos que abarcan el ciclo olímpico.

"Una de ellas (de las sanciones) es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay Softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE SOFTBOL: 'DEJAMOS UNIFORMES PARA EVITAR SOBRE EQUIPAJE'