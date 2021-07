Presidente de la Federación de Softbol: 'Dejamos uniformes para evitar sobre equipaje'

Después de que las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón expusieran haber encontrado los uniformes de la Selección Mexicana de Softbol en la basura de la Villa Olímpica, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, salió a explicar el hecho, argumentando que se trató de un motivo de sobre equipaje.

El dirigente explicó que las jugadoras cuentan ya con un amplio repertorio de uniformes de cada color y para cada ocasión, por lo que tuvieron que dejar algunas de las hasta nueve prendas por vestimenta que poseen desde el inicio de la aventura olímpica.

"Sobre la decisión de dejar los uniformes usados, dejaron hasta guantes de 200 dólares. Tenían que hacer espacio en sus maletas", indicó Guerrero en entrevista para TV Azteca tras la polémica que se viralizara en redes sociales la madrugada de este jueves.

"No es lo mismo empacar un par de guantes a todo el equipo que traemos, es demasiado. Equipo de protección, doble careta, cascos, uniformes de entrenamiento, de juego.

"Con todo respeto, ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes, simple y sencillamente fue un hecho de sobre peso", apuntó el dirigente.

La Selección Mexicana cayó por 2-3 ante su similar de Canadá en la pelea por el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este martes.

El mandamás del softbol nacional no perdió la oportunidad de dejar en claro sus buenos deseos hacia la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos pese a haber sido exhibida la situación por otros atletas verdes.

"Si estaban en la basura y andaban hurgando en la basura... No sé como se le llamen, pero bueno, mis respetos. Yo quiero que México gane una medalla, sufrí mucho esa medalla , me sigue doliendo no haber ganado esa medalla porque quería traer una medalla para México.

"A la gente arriba del ring, ojala les vaya bien, ojala y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos", fueron las palabras de Guerrero.

Así mismo, desde redes sociales, la FMS ofreció una postura similar a la de Guerrero, aunque aseguraron que si las jugadores no demustran que trajeron consigo de Japón uniformes de partido, competencia o gala, no volverán a representar a la Federación Mexicana de Softbol.

"La FMS no está de acuerdo en la acción que se reporta por las boxeadoras, que algunas dejaron ropa. Se ve de entrenamiento, por lo que se checará solicitando envíen fotos de lo que se trajeron. Podía haber sobre peso en maletas ya que (jugadoras) tenían (derecho a) dos de 23 kg. para su ropa y equipo", reza el comunicado de la Federación desde su cuenta de Twitter.

"Si se demuestra que dejaron uniformes de juego, competencia o uniforme de gala (es fácil con su número de casaca) no podrán participar más con fmsoftbol", sentencia el esrito.