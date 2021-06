Rommel Pacheco: 'Estoy contento de asistir a Tokio, ya casi siento la medalla en el cuello'

A Rommel Pacheco solo le hace falta en su palmarés una medalla olímpica, la cual buscará conquistar en Tokio 2020, sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

"Estoy muy contento de asistir a Tokio, sobre todo porque hace cinco años en la Clausura de los Juegos Olímpicos de Río cuando pasa el show de los nuevos Juegos que iban a ser en Tokio, pues realmente estaba un poquito triste porque se me escapó la medalla y en ese sentir de sigo o no sigo, salen los personajes de Japón, Dragon Ball, Mario Bros y al final del mensaje decía te veo pronto 'See you soon Tokio 2020'

"Dije puede ser, puede ser, y en estos cinco años han pasado diferentes competencias, campeonatos mundiales, Copas del Mundo y ya ahorita que estoy al final de mi carrera", recordó Pacheco en entrevista con RÉCORD.

En caso de que el tan anhelado podio olímpico no llegue, Rommel cerrará satisfecho 27 años de entrega al deporte donde representó con orgullo a México en Mundiales, Copas del Mundo, Series Mundiales, Grand Prix, Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

"Llego en un momento importante, justo, ya casi la siento en el cuello (la medalla) y si no fuera así, me voy feliz porque he entregado y he dado mi vida al deporte y a México", aseguró el clavadista de 34 años de edad, quien presume en su palmarés los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016.

