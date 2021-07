Sebastián Córdova: 'Arrasamos con Francia y vamos a seguir así'

Sebastián Córdova estaba llamado a ser uno de los referentes del Tricolor para estos Juegos Olímpicos y en el primer partido cumplió con las expectativas. El volante de las Águilas fue líder y uno de los protagonistas en la goleada de México por 4-1 sobre Francia, camino por el que el combinado nacional buscará seguir, aseguró el mediocampista.

“Es lo que queríamos, empezar con el pie derecho. Creo que arrasamos, todo el equipo estamos pensando en eso y vamos a seguir así”, indicó Córdova en entrevista para Marca Claro.

“En la primera parte, notamos el nerviosismo del primer partido. Pero, al medio tiempo se vio que salimos muy motivados y logramos la victoria”, apuntó.

Respecto a su anotación, la segunda del partido, Sebastián describió: “Carlos Rodríguez me vio, yo le vi el pase y me la filtró. Pensé que iba a salir el portero, pero no salió y le tiré abajo para superarle”.

