Abierto de Acapulco: Contará con la presencia de jugadores consagrados y jóvenes destacados

Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis, está feliz porque el campeón de Australia vaya a participar en Acapulco, pero aún más, porque el main draw de la edición 2022 está repleto de jugadores consagrados y jóvenes que vienen destacando en la ATP.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal y Matteo Berrettini se enfrentaron en las semifinales de Australia. Todos ellos están confirmados para asistir este año al puerto de Guerrero, por lo que el monarca del primer Grand Slam del año estará en nuestro país.

Esto llena de satisfacción el directivo, pero también destacó la presencia de otros jugadores como Cameron Norrie, Sebastian Korda, Carlos Alcaraz, entre otros.

“Es increíble, pero no es un tema que me vuelva loco. Es un campeón de Grand Slam, pero creo que a mí me gusta pensar que 12 de los mejores 30 del ranking estarán en Acapulco. Vienen chavos súper buenos, ahí están los dos finalistas del NextGen en Milan (Korda y Alcaraz), viene Cameron Norrie campeón del Abierto de Los Cabos. Para mí me llena o me llama más el número importante de jugadores en el ranking y si viene el campeón de Australia increíble, pero no me gustaría anclarlo a ese específico hecho. En general el torneo viene muy bien y parte de la cereza del pastel es que el campeón de Australia estará aquí en Acapulco”, declaró en charla con RÉCORD.

Para esta edición se estrenarán nuevas instalaciones las cuales darán una mejor experiencia a los aficionados y brindarán una mayor comodidad al jugador.

“Yo creo que el cambio más importante es que van a tener que tomar un transporte para ir al estadio. En Acapulco se va a hacer a través de un campo de golf, va a estar mucho más ligero. Pero en ciudades mucho más cosmopolitas, más grandes el tener un transporte implica meterte al tráfico genera siempre cosas raras con los jugadores. Van a tener un player launch mucho mejor, más eficiente, más bonito, un vestidor más grande, un estadio mucho mejor, canchas exteriores mejores, pero la gran diferencia va a ser el transporte que no se está manejando a la ligera”, afirmó.

El torneo se llevará acabo del 21 de febrero al 26 de febrero, fecha que espera con ansias para iniciar lo que será una nueva etapa del certamen.

“Creo que en ese sentido el torneo ha seguido creciendo mucho, pero el cambio a la Arena GNP Seguros es sin duda alguna el motivo más importante de este año. Nos va a dar una fisonomía totalmente diferente, una accesibilidad y operatividad diferente para el público”, culminó.

