Rafa Nadal: ¿Cuál es la enfermedad crónica que sufre el tenista español?

Las lesiones han sido algo recurrente en la carrera de Rafael Nadal, pero el español siempre supo salir adelante ante todas las adversidades y ser considerado como uno de los mejores tenistas en la historia. Aunque en esta ocasión está enfermedad no tiene solución.

Ahora Nadal no solo lucha con sus rivales en la cancha sino también lo hace con una lesión crónica y degenerativa que se llama Müller-Weiss. Es una displasia del escafoides tarsiano, una deformidad de uno de los huesos situados en el medio pie, y que es esencial para la movilidad de este. Esta enfermedad le fue diagnosticada en 2005 cuando apenas tenía 18 años.

“Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando. Con lo que tengo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas, pero sí confío en que de manera continuada me deje desarrollar mi actividad profesional”, comentó el 20 veces Campeón de Grand Slams, después de avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

El tenista español es uno de los favoritos para ganar el primer grande del año, pero para eso tendrá que derrotar al ruso Karén Jachánov, en partido programado para este jueves a las 18:00 horas.

“Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos. Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas”, fueron las palabras de Nadal, quien busca ser el tenista con más Grand Slams ganados.

Desde que fue detectada la enfermedad de Müller-Weiss en el tenista, un doctor le recomendó jugar todos sus partidos con una plantilla especial en su pie, pero eso también provocó que otras partes del cuerpo fueran afectadas.

“Gracias a la plantilla he podido jugar, pero a partir de ahí me ha trastocado otras cosas: rodillas, caderas, espalda, etcétera”, sentenció el español en una entrevista con Bertín Osbourne.

