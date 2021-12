Abraham Ancer sobre Tiger Woods: 'Él me motivó a seguir practicando'

Fue el video más viral de la Presidents Cup de 2019: Tiger Woods necesitaba birdie para ganar el duelo contra Abraham Ancer; en el green del 16, el Tigre prepara el putt, golpea y la bola va directa al hoyo, tiene la velocidad y trayectoria exacta, pero antes de que emboque, se voltea hacia el mexicano para darle la mano sabiendo que ya ganó. Ese fue el último ‘match play’ de la leyenda estadounidense antes del accidente que le destrozó la pierna en febrero de este año.

“Un mes antes, en la Presidents Cup en México, en Mayakoba, me preguntaron contra quién me gustaría jugar en individuales”, recordó Ancer tras enfrentarlo, “pensé que sería un sueño hecho realidad jugar contra Tiger Woods; sin faltarle el respeto a los demás, realmente no me importa contra quién juego, pero Tiger Woods sería asombroso, sería un cambio de vida”. Al final le tocó enfrentarlo y le dio batalla.

Y aquél video, resultó ser una edición de lo que en realidad pasó: Woods sí se quitó la gorra para saludar a Ancer, pero después que entró la bola. Hoy, tras el accidente de Tiger, es posible que nunca vuelva a jugar un matchplay de este tipo, por lo que su último pudo ser ante un mexicano.

“Tuve mucha suerte de tener esa oportunidad de jugar contra mi héroe de chiquito”, recuerda El Turco desde Bahamas a pregunta de RÉCORD, en el Hero World Challenge a invitación de Woods. “Él tiene gran parte de responsabilidad de que yo juegue golf, lo hago desde que tengo tres años y él me motivó a seguir practicando, me inspiraba verlo ganar torneo tras torneo.

“Saber que a lo mejor soy la última persona en va a jugar golf con él en match play es tener mucha suerte. Esperemos que no sea así y que regrese a jugar muchos más torneos”, agrega Ancer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMIGO DE ABRAHAM ANCER DESTACA BUEN PAPEL DEL MEXICANO EN HERO WORLD CHALLENGE