Juegos Panamericanos Jr: Sofía Ramos, descalificada de los 20 km de marcha

CALI, COLOMBIA.- De los errores se aprende más que de las victorias. Esa es la enseñanza que le dejaron los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 a la marchista Sofía Ramos.

La subcampeona olímpica juvenil y campeona mundial Sub 20 fue descalificada de los 20 kilómetros de marcha que se disputaron en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por acumulación de tarjetas.

“Vamos a seguir trabajando sobre la técnica, otros aspectos pues me sentí bien dura durante toda la competencia, sentí que aún podía más pues la prueba se inició muy lento, iba ahí en las punteras, me sentía bien de todo. Creí que iba a poder luchar por una medalla, pero desgraciadamente no se pudo. Vamos a seguir tratando de mejorar para poder en otras competencias seguir dándolo todo.

“Qué puedo decir, fue una competencia dura donde a algunas personas no se les evaluó tan bien la técnica, pero de eso se aprende. Entonces hay que trabajar por uno mismo, hay que mejorar lo de uno mismo y dejar que las cosas fluyan”, platicó Ramos.

De acuerdo a la regla de World Athletics, después de tres rojas el atleta deberá estar dos minutos de penalización en pit lane en esta prueba. Sofía cumplió el tiempo y posteriormente uno de los jueves le mostró la tarjeta de descalificación.

“Mi mamá me estaba gritando y le hice una seña que llevabamundial que es amonestaciones, entonces le advertí que me iban a meter a pit line, hubo una vuelta donde me metieron cinco amonestaciones y entonces ahí dije ya”, contó la andarina tricolor de 19 años de edad.

“Cada prueba es un aprendizaje. Una descalificación no significa el cierre de mi carrera, significa que vamos a seguir trabajando más por la técnica, vamos a seguir mejorando y esperemos que tengamos más pruebas de 20 kilómetros donde nos pueda ir mejor”, enfatizó.

Ahora Ramos se preparará para el clasificatorio del 29 de enero para el Mundial de marcha por equipos, que se celebrará por primera vez en el mes de marzo y no en mayo, de Omán. Así como para el Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene, Oregón, del 15 al 24 de julio.

La ecuatoriana Glenda Morejon subió a lo más alto del podio con 1h33’54”16, la Plata fue para la peruana Mary Andia (1h35’26”53) y él bronce para la colombiana Laura Chalarca (1h35’54”97).

