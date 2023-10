Alegna González se retira de la prueba de marcha 20km en los Juegos Panamericanos

Una de las favoritas indiscutibles a ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 era la corredora Alegna González, quien fue la segunda clasificada a París 2024 desde hace más de seis meses, sin embargo, este domingo no fue su mejor día, ya que el clima la obligó a abandonar la marcha de 20 km femenil.

En Santiago de Chile amaneció con lluvia y un frío intenso, además, la pista estaba mal trazada, midiendo solo 17 km, por lo tanto, aunque no se repetirá la prueba, los récords tampoco contarán para marcas clasificatorias.

“Me siento un poco triste, fue una prueba en la que no me sentí nada bien y no me salí por ninguna lesión ni nada. No me acomodé en el clima y la verdad es que desde el principio me costó mucho e intenté luchar desde el primer momento y la verdad es que no, cada vez me sentía peor", dijo González al diario Marca.

“También fue un circuito que no estuvo muy bien medido y no sé qué vaya a pasar con las marcas porque no cuentan y serían hasta récords del mundo por muchísimo tiempo", añadió González antes de que se diera el anuncio oficial de no validar los récords.

Tras este suceso, Alegna acudirá a terapia psicológica para no tener ninguna secuela en su concentración previo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Hay que reconocer los errores, este fue un mal día, una mala prueba. Tengo que trabajar mucho mentalmente para saber que una prueba no me define", concluyó.

