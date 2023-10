Aryna Sabalenka lista para defender su ranking en las WTA Finals Cancún

A alargar su reino. Aryna Sabalenka inicia su defensa del primer lugar del ranking mundial este domingo ante María Sakkari en la primera ronda del Grupo Bacalar de las GNP Seguros WTA Finals Cancún.

“Estoy superfeliz de estar de vuelta en las WTA Finals. Es un torneo de prestigio y estoy muy feliz de haber podido jugar tan bien durante el año. Ahora tengo esta oportunidad y estoy superemocionada por eso", señaló la tenista en el Día de Medios.

Este es el tercer torneo que juega como número uno y lo hará compartiendo grupo con María Sakkari, Elena Rybakina y Jessica Pegula.

“Es un grupo duro, no son jugadoras fáciles, son top 8, las mejores jugadoras del año. He jugado muchos partidos contra todas ellas, siempre son grandes batallas, así que no puedo esperar para empezar a jugar”, continuó.

“Pienso que es una locura. Es una temporada increíble, la mejor de mi vida hasta ahora, y espero que sea solo el comienzo. Cada año jugaré mejor, y los resultados serán mejores. Usaré este año como motivación para seguir trabajando duro, seguir empujando y ver dónde está mi límite”, agregó.

Aryna Sabalenka ha ganado 13 trofeos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos fueron en 2013. Además, es la primera jugadora en por lo menos alcanzar las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam, desde 2016 que lo hizo Serena Williams.

