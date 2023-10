WTA Finals Cancún 2023: Se definieron los partidos iniciales en la ceremonia de sorteo

La espera terminó, Cancún se viste de gala para dar inicio a lo que será el GNP Seguros WTA Finals Cancún 2023, y este viernes llevaron a cabo los sorteos de cómo se jugará dicho certamen que comienza este domingo y concluye el 5 de noviembre.

Para los duelos individuales se dividió en dos grupos: Bacalar conformado por Aryna Sabalenka (1) Elena Rybakina (4), Jessica Pegula (5) y Maria Sakkari (8) y Chetumal integrado por Iga Swiatek (2), Coco Gauff (3), Ons Jabeur (6) y Marketa Vondrousova (7).

Todas las jugadoras se mostraron contentas y con ganas de estar ya en la cancha para su última prueba de este 2023, tras conocer el grupo en el que les tocó estar. "Da igual el grupo, sé que van a ser grandes batallas. Todas las jugadoras son grandes jugadoras que han tenido mucho éxito esta temporada. Estoy impaciente por empezar a jugar", señaló Aryna Sabalenka.

Mientras que Elena Rybakina que "todas las jugadoras son rivales muy duras. Juegue contra quien juegue, serán partidos muy difíciles. Tendré que esforzarme al máximo, prepararme y luchar".

"Va a ser un grupo muy duro. Obviamente con Aryna y Elena, que son chicas con juegos potentes y grandes servidores, va a ser complicado. Estoy contenta con mi grupo. Aparte de Maria, no he jugado mucho contra Aryna y Elena, así que va a ser interesante", añadió Jessica Pegula.



Maria Sakkari compartió que "aquí sabes que vas a jugar tres partidos realmente duros. No importa quién te toque, va a ser extremadamente duro. Estoy muy contenta de estar aquí y de tener esta oportunidad. Va a ser muy duro, dos jugadoras muy potentes y otra jugadora muy difícil. Va a ser genial, estoy muy emocionada".

"No vas a tener partidos fáciles en las Finales de la WTA. Me enfrenté a Coco y Marketa en el torneo estadounidense. La única jugadora contra la que quizá no jugué fue Ons. Creo que voy a centrarme en mí misma y en el ritmo y las condiciones de aquí. Voy a disfrutar de estar aquí", expresó Iga Swiatek.

"Creo que tenemos un grupo fuerte. Obviamente, ambos grupos son fuertes. Estoy muy emocionada. Creo que he jugado contra todas las de mi grupo, así que no habrá nadie contra quien no haya jugado antes. Estoy impaciente por empezar. Espero hacerlo mejor que el año pasado", fueron las palabras de Gauff.





Por último, Ons Jabeur comentó que "es un grupo bastante duro. Obviamente, son sólo los ocho mejores jugadores del mundo. Voy a prepararme con mi entrenador y a ver qué pasa. Sin duda será una competición feroz", y Marketa Vondrousova consideró que todos los juegos serán difíciles. "Siento que no se puede elegir. Es un gran grupo y van a ser grandes partidos. Estoy impaciente por jugar".



En cuanto a la modalidad de dobles, el sorteo quedó de la siguiente manera: Grupo Mahahual:[1] Coco Gauff (EEUU)/Jessica Pegula (EEUU), [4] Barbora Krejcikova (República Checa)/Katerina Siniakova (República Checa), [6] Laura Siegemund (Alemania)/Vera Zvonareva y [7] Gabriela Dabrowski (Canadá)/Erin Routliffe (Nueva Zelanda).

Grupo Maya Ka'an: [2] Storm Hunter (Australia)/Elise Mertens (Bélgica), [3] Shuko Aoyama (Japón)/Ena Shibahara (Japón), [5] Demi Schuurs (Países Bajos)/Desirae Krawczyk (EE.UU.) y [8] Nicole Melichar-Martínez (EE.UU.)/Ellen Pérez (Australia)

