¡Listas para la acción! Tenistas se dijeron preparadas para el inicio de las WTA Finals en Cancún

A horas de arrancar con el GNP Seguros WTA Finals Cancún, las jugadoras se han declarado listas para cerrar con broche de oro el año. Después de tomarse la postal oficial del certamen, mostraron su sentir de estar dentro de las mejores ocho del mundo.

“Amo jugar aquí, creo que todas somos favoritas, somos las ocho mejores... Las condiciones son un poco complicadas, pero espero que el viento no afecte mi juego”, comentó Aryna Sabalenka.

Por su parte, Iga Swiatek señaló que lo disfrutará al máximo. "Físicamente me siento bien, en ese aspecto soy una de las mejores”. Cabe recordar que la polaca desea recuperar el trono y despedirse del 2023 en la cima del ranking mundial.

La campeona del US Open 2023, Coco Gauff, mostró su sentir de estar en un lugar parecido a donde ella vive: “Espero divertirme, he estado practicando bien, en las últimas Finals no lo hice de lo mejor; espero que sea diferente".

"Espero un gran apoyo de la afición. Estar aquí me recuerda un poco a casa, vivo cerca de Miami y son condiciones similares, amo la playa, soy como una sirena”.

Otras de las tenistas que participarán en la competencia, que da inicio este domingo y termina el 5 de noviembre, son: Jessica Pegula, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur y Maria Sakkari.

