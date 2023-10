¡Histórica! Paola Longoria ganó su oro número 11 en unos Juegos Panamericanos

Paola Longoria sigue haciendo historia, luego de que este miércoles se colgara su medalla número 11 en los Juegos Panamericanos, al superar 2-1 a Argentina junto a Montserrat Mejía y Alexandra Herrera en la prueba por equipos femenil de Santiago 2023

México terminó su participación en raquetbol en esta justa con una marca de 3 oros, 1 plata y 5 bronces. Por su parte, Longoria se va de la competencia con dos doradas.

Fue un duelo muy parejo, donde las mexicanas comenzaron perdiendo debido a María Vargas fue superior a Mejía, dejando los parciales 5-11, 9-11 y 9-11. Longoria igualó el marcador al derrotar a Natalia Méndez por 11-6, 11-7 y 11-9. Y en la final de parejas, Mejía y Herrera ganaron frente a Vargas y Méndez por 14-12, 11-7 y 11-5.

"Son mi máximo motor, ellos me vieron crecer en este deporte, ellos me vieron crecer en mi carrera deportiva cuando no tenía patrocinadores, mi papá me enseñó a entrenar y me regañaba muy fuerte", dijo Longoria a Cancha sobre su familia que la ha apoyado siempre.

Paola ha competido en el ciclo olímpico desde Londres 2012, por lo que Santiago 2023 pudo haber sido su despedida. Sin embargo, "La Reina del Raquetbol" aún analizará su futuro.

"No lo descarto, pero tampoco lo acepto de que vaya a estar, me encantaría regresar a unos Juegos Panamericanos y me encantaría romper el récord de las medallas; actualmente vivo el presente y no sé qué vaya a pasar mañana", comentó Longoria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MÉXICO CONSIGUE OTRA PLAZA OLÍMPICA PARA PARÍS 2024; AHORA FUE EN BOXEO