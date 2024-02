Ana Gabriela Guevara se deslinda: “Si fuera la villana, no tendríamos los resultados que tenemos”

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), vuelve a ser tema de conversación, pues en entrevista para Fox Sports la ex atleta habló de la situación que vive el deporte mexicano y dejó claro que ella no es la villana del deporte en nuestro país.

Algo no concuerda, porque si verdaderamente fuera la villana, y todo lo que han dicho y mentido alrededor del tema fuera real, no tuviéramos los resultados que tenemos", declaró Ana Gabriela.

De igual forma, habló en especifico de la situación que se vive con los deportes acuáticos con los que ha tenido tantos conflictos por los apoyos económicos que se le han negado a los atletas de estas disciplinas y dejó claras la razones por las que existen estos problemas.

"No se le puede dar apoyo a ningún deporte acuático porque el comité estabilizador nombrado por la federación internacional es ilegal, eso impide toda funcionalidad dentro de la institución", mencionó la directora de la CONADE

A pesar de eso, Ana Gabriela Guevara cree que estas disciplinas tienen un futuro prometedor y ve a varios de estos atletas ganado medallas en París 2024, pero como ha sido costumbre en los últimos años, la novela girará en torno a ella y de nueva cuenta quedará como la villana del cuento.

"Estoy segura de que los deportes acuáticos darán medallas, de seguro tendremos bastantes, pero la novela será que yo no les di recursos y que no se les apoyó. Pero insisto, no es un criterio personal", concluyó Ana.