Ana María Cabrejas: La mexicana que encontró en el pádel su pasión y está en el Top 100 mundial

Ana María Cabrejas encontró en el pádel su más grande pasión. Decidió dejar por un momento su profesión como arquitecta de interiores para hacer realidad su sueño de jugar en el World Tour Padel (WTP).

“Jugaba tenis de chica y a los 17 años me invitaron a jugar un torneo de pádel y era parecido por la raqueta, la pelota, se contaba igual, me metí y gané el torneo, entonces ahí fui la mejor en 18 y menores y representé a México en el Mundial de Sevilla, España y de ahí me piqué”, platicó Cabrejas en entrevista con RÉCORD.

“Estudié la carrera de Arquitectura de interiores, salí de la carrera y ejercí. Era número uno de México pero no jugaba profesionalmente, en mi último mundial, en Portugal, fue cuando me enganché y dije ‘quiero jugar profesional’. Me fui a España a jugar el World Padel Tour y llevo tres años jugando profesional, entré al Top 100 el año pasado y ahí voy poquito a poquito”, agregó.

Dejar a su familia y convertirse en deportista de alto rendimiento fue un proceso complicado pero que le ha dejado grandes satisfacciones.

“Sueño con llegar lo más arriba que se pueda en el ranking mundial, es muy difícil entrar a un Top 100 del mundo y por parejas soy Top 50, entonces poder entrar a las 20 mejores jugadoras. Poder dar lo mejor de mí y representar de la mejor manera a México. A mí me encanta que esté ahí la bandera de mi país”, mencionó.

Ana María actualmente se ubica en el lugar 97 del ranking mundial y 42 por parejas y quiere darle el mensaje a los niñas y niñas que luchen por alcanzar sus sueños y si les gusta el pádel que no desistan hasta llegar al máximo circuito.

“Es algo que me llena totalmente, me apasiona lo que hago, me apasiona representar a mi país, me encanta ver una bandera de México en el Top 100 del mundo. Quiero que otras niñas y niños me vean como referente y digan ‘sí se puede’ hay que atreverse, hay que ser valientes, nada es fácil. Pensé que iba a ser más fácil y no, es el doble de difícil, nada más hay que echarle bastantes ganitas. No hay imposibles”, compartió Cabrejas.

