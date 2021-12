Aremi Fuentes: ’Saqué lo mejor de mí en 2021 y quiero otra medalla en París 2024’

Nunca dejar de creer en sí misma fue el aprendizaje que este año le dejó a Aremi Fuentes, quien conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 de halterofilia en la categoría de 76 kilos.

“Fue un año exitoso, con muchos retos y, gracias a Dios, logré cumplir muchos de mis sueños y mis objetivos que por años los estaba persiguiendo y se dieron. Gracias a Dios se dio la oportunidad de hacerlos realidad, aproveché el momento y estoy muy contenta, más porque estoy al lado de mis padres que aún me acompañan y estoy muy agradecida de que estén todavía conmigo”, platicó Aremi en entrevista con RÉCORD.

“El aprendizaje más importante es el nunca dejar de creer en uno mismo a pesar de las adversidades o por lo que uno esté pasando. Es verdad que este año fue muy duro mentalmente para mí, manejé mucha presión previo a Juegos Olímpicos, también por la pandemia, familiares que ya no están con nosotros. Me hizo más fuerte y saqué lo mejor de mí este año”, aseguró.

La también medallista olímpica juvenil y ganadora del Premio Nacional de Deportes 2021, máximo galardón que entrega el Gobierno Federal al deporte, trabaja con el objetivo de volver a subir al podio olímpico en los Juegos de París 2024.

“A nivel deportivo otro de mis sueños es, ¿por qué no?, repetir una medalla olímpica. Sé que es un reto muy grande, no todos logran ser doble medallistas olímpicos y ganar una medalla también es complicado, pero ese es otro de mis deseos que me gustaría llegar a cumplir. Llegar en forma deportiva a París 2024, estar bien de salud y volver a repetir podio”, mencionó Fuentes Zavala.

“El 2022 va a ser un año fuerte, el 2023 aún más fuerte. Desde marzo ya tenemos Copas del Mundo, a mediados del año tenemos Campeonato Panamericano de la especialidad y a finales de año un Campeonato Mundial, entonces serán tres competencias muy fuertes porque ya todos puntean para París y de 2023 ni hablar, mucho más pesado, Juegos Panamericanos y Centroamericanos el mismo año, pero bueno, esperemos de la mano De Dios que estemos bien de salud para poder hacer una buena competición como lo he venido haciendo durante años”, enfatizó.

