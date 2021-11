Australian Open 2022: Vacunación obligatoria para los participantes

El director del Australian Open, Craig Tiley, advirtió que todos los jugadores que participen en el Grand Slam deberán estar vacunados contra el Covid-19.

El Abierto Australiano aperturará la temporada 2022 y se prestará a contar con el cien por ciento de aforo.

Serena Williams y Naomi Osaka están confirmadas para la justa mientras que la participación de Novak Djokovic aún es un misterio, debido a las declaraciones que hizo hace unos meses.

”No me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para que pudiera viajar libremente. No sé si voy a ir a Australia, no sé qué está pasando. Actualmente, la situación no es nada buena".

Tiley dejó claro que el serbio tiene muy claro que si quiere entrar a la competición, sabe lo que debe hacer.

