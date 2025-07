Carlos Alcaraz promete regresar a la Final de Wimbledon tras caer ante Jannik Sinner

Se acabó la racha. Tras empezar su carrera con cinco triunfos y cero derrotas en Finales de Grand Slam, Carlos Alcaraz finalmente vio su primera caída al perder ante Jannik Sinner en el partido por el título de Wimbledon. Tras la derrota, el español aceptó que fue un momento dificil, pero prometió regresar a esta instancia.

El español empezó ganando la Final con un 6-4 en el primer set, que lo ilusionaba para levantar el título en el All England Club por tercer año consecutivo, sin embargo, Sinner respondió de gran forma y se llevó los siguientes tres sets por 6-4, 6-4 y 6-4, consiguiendo así su primer campeonato en el Abierto inglés.

Perdió su primera Final de GS | AP

Regresará a la Final

Tras la derrota, el tenista español aceptó que fue un momento complicado en su carrera, pero considera que, sólo le queda pasar la página y pensar en lo que puede aprender de la caída. Además, aseguró que volverá a competir por el título el próximo año.

"Es difícil perder. Siempre lo es, incluso si es en la final… Solo quiero quedarme con los buenos momentos y tratar de olvidar los malos momentos. Solo quiero pensar, 'OK, acabo de jugar una final en un Grand Slam, y tratar de olvidar que la perdí'".

“Sin duda voy a regresar. Lo he dicho muchas veces, Wimbledon es el torneo más hermoso del tour. Me siento en casa cada vez que vengo, amo jugar aquí… Voy a estar de vuelta sin duda”, afirmó el tenista español.

Piensa en regresar | AP

Los elogios para Jannik Sinner

A pesar de haber caído ante Sinner, el murciano no tuvo nada más que elogios para el italiano destacando su nivel tanto en el torneo como en su carrera. De acuerdo con Alcaraz, tienen una gran rivalidad dentro de la cancha que los hace ser mejores cada partido.

"Tengo que felicitar a Jannik una vez más. Fueron dos semanas increíbles para ti en Londres. Me alegro mucho por ti y de poder construir una muy buena relación y rivalidad en la cancha. Me haces mejorar cada día.

“Él me estaba llevando al límite en cada punto. Así que mentalmente, a veces, es realmente difícil mantener la buena concentración o el buen nivel durante todo el partido cuando ves al oponente jugando un tenis tan bueno. En algunos momentos, no sabía qué tenía que hacer en el partido, porque desde la línea de fondo, sentía que él era mejor que yo, y no podía hacer nada al respecto".

Elogió a su rival | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La nueva rivalidad del tenis: Alcaraz vs Sinner forjan un clásico del deporte blanco