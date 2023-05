Carlos Hermosillo 'explotó' contra Ana Gabriela Guevara luego de la polémica que ha surgido en las últimas horas en torno al equipo mexicano de natación artística.

La excorredora se fue fuerte a la yugular contra las nadadoras, ya que las tachó de mentirosas y aseguró que deben 40 millones de pesos que no han justificado, por lo cuál ya no tienen apoyo de Conade.

Es por eso que Carlos Hermosillo, quien también fuera titular de Conade, salió en defensa de las nadadoras y criticó a Ana Guevara.

“Siempre va a ser vergonzoso no apoyar a un atleta. Al deportista le tienes que facilitar las cosas, se tiene que preocupar por competir y nada más”, señaló el también exfutbolista en entrevista con W Deportes.

Así mismo, explicó el proceso y de la comprobación de gastos, que es lo que está en polémica en esta situación.

“El tema de comprobación de apoyos sí se tiene que hacer en la CONADE, pero no directamente los deportistas. Se les da a la Federación y luego ya eso se les da a los atletas. Pero no de comprobar con notas de lo que comió o de un hotel. Eso te lo exige el gobierno. Un deportista se tiene que preocupar por competir, no por una nota por lo que comió. Eso es algo que te exigen, no sé si ha cambiado”, comentó.

