Jessica Sobrino, ganadora de dos medallas de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística, respondió a Ana Guevara, titular de la Conade, sobre los ataques que hizo a la selección de natación a las que les dijo que podían vender lo que quisieran, pero que tenían una deuda de 40 millones sin comprobar.

Sobrino señaló que no es nada humillante el hecho de que varias de las integrantes de las chicas nadadoras se dedicaron a vender cosas para poder costear sus viajes a Egipto.

En entrevista con Latinus, Jessica Sobrino contestó sobre las declaraciones de Ana Guevara que "Me parecen sorpresivas, un poco no sé cómo tomarlas. Nosotras lo que intentamos hacer es que las mujeres en México se empoderen, ver a la mujer mexicana valiosa, fuerte, empoderada y sabiendo que muchas mujeres dentro de sus casas para sostener una familia venden Tupperware y Avón, no se nos hace humillante, al contrario".

Además, la nadadora mexicana comentó que si ellas reciben apoyo de algunas empresas o patrocinadores, lo van a agradecer y a aceptar, con tal de no perder su sueño olímpico.

“Si las empresas se quieren sumar a nuestra causa, adelante y decirle que seguiremos vendiendo lo que necesitemos para solventar los gastos, pero no vamos a detener nuestro sueño olímpico. Queremos competir”, sentenció Jessica Sobrino.

