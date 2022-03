Challenge Tlaxcala 2022: México quedó eliminado del Volleyball World Beach Pro Tour

TLAXCALA.- México quedó eliminado del FIVB Beach Pro Tour Challenge, que se celebra en Tlaxcala.

Los subcampeones mundiales Sub 21 y novenos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Josué Gaxiola y José Luis Rubio, cayeron en dos sets con parciales por 21-17 y 21-16 ante los australianos Chris McHugh y Paul Burnett en la Plaza de Toros "Jorge el Ranchero Aguilar".

“Le quedamos a deber el triunfo a México, a la gente de aquí. El deporte da revanchas y vamos a llegar con una visión de juego diferente”, declaró Gaxiola.

LES QUEDAMOS A DEBER México se queda sin representación en el FIVB Beach Pro Tour Challenge de Tlaxcala Los subcampeones mundiales Sub 21 Josué Gaxiola y José Luis Rubio caen en dos sets ante los australianos Chris McHugh y Paul Burnett@MexBeachVolley @record_mexico pic.twitter.com/ZoAd5pLc1K — Jocelin Flores (@Jocelinflores) March 18, 2022

La dupla tricolor disputará la primera fecha del nuevo FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Elite 16 la próxima semana en Rosarito, Baja California, en busca de puntos en el ranking mundial.

“Vaya que no fue lo que esperábamos. Un poquito de concentración, faltó más adaptación, la altura principalmente no nos ayudó. No hay que rendirse sino aprender de este mal juego que tuvimos y echarle ganas”, dijo Rubio.

Previamente el vetarano y seleccionado olímpico Juan Virgen y Miguel Sarabia, quienes debutaron en Tlaxcala como pareja, perdieron en dos sets con parciales por 21-17 y 27-25 ante los españoles Pablo Herrera y Adrián Gavira.

“El resultado no se dio como queríamos, pero se jugó, estuvimos al tú por tú. España es un equipo con muchos años, con mucha experiencia, queríamos obviamente ganar, dimos todo, por ahí hubo errorcitos, pero así es esto. Vamos a seguir trabajando”, mencionó Virgen.

México termina participación en Tour Mundial de Voleibol en Tlaxcala . Las duplas integradas por Juan Virgen y Miguel Sarabia, así como Josué Gaxiola y José Luis Rubio fueron las últimas de nuestro país en competir. https://t.co/YXJekHxKCh pic.twitter.com/GqcQZAaTQh — CONADE (@CONADE) March 19, 2022

El doble medallista de Panamericanos buscará el boleto a sus segundos Juegos Olímpicos de Paris 2024 con Sarabia.

“Estoy feliz por un lado puesto que es mi primera participación como defensor y con Juan, creo que se pudo haber hecho más y hay muchas cosas que mejorar, que eso es lo bueno de la pareja.

“Siento que dimos un buen sabor de boca a la afición. Me voy con un sabor agridulce puesto que no se ganó en casa, pero vamos a seguir”, expuso Sarabia.

¡Se despiden las duplas nacionales del voleibol en #Tlaxcala! Con el apoyo incondicional de la afición, comenzó el camino de los mexicanos rumbo a #Paris2024. Sigue toda la actividad del @MexBeachVolley en nuestras redes sociales . pic.twitter.com/iRNJNJ7c0I — CONADE (@CONADE) March 19, 2022

