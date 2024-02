Coach de Djokovic sobre su participación en Australia: 'No rindió'

Tras ser eliminado en las Semifinales del Australian Open, surgieron rumores sobre cuál fue el verdadero estado de salud de Novak Djokovic en el duelo ante Jannik Sinner, pero su coach, Goran Ivanisevic, salió a desmentir las diferentes teorías sobre la salubridad del tenista serbio.

"No le molestaba nada, estaba sano, pero simplemente no rindió. A él también le puede pasar, es de carne y hueso. Por otro lado, si debería haber perdido contra alguien, entonces me alegro de que haya sido contra Sinner", señaló.

Asimismo, Goran era consciente de que Novak tenía que perder tarde o temprano.

"Tarde o temprano tenía que perder, todos lo sabíamos. Es una pena que haya sido así, pero contra Sinner si no estás al 100%, no tienes nada que hacer. E incluso cuando estés al 100%, aún puedes perder. Sin embargo, todo el Abierto de Australia no fue el adecuado para Novak, desde la primera ronda en adelante. Bueno, no es nada tan trágico", señaló al medio Sportklub.

Cabe mencionar que el propio Djokovic calificó su duelo ante Sinner como uno de los "peores partidos de Grand Slam".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ EL ESTADIO AKRON Y EL BBVA CAMBIARÁN SU NOMBRE DURANTE EL MUNDIAL 2026?