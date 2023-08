Comienzo alentador para México en el Mundial de Tiro con Arco 2023

El Campeonato Mundial de Tiro con Arco ha comenzado, y en la primera jornada, la seleccionada mexicana Alejandra Valencia Trujillo se quedó con el primer puesto de la ronda clasificatoria de la modalidad recurvo femenil, con un total de 675 unidades.

La arquera surcoreana Lim Sihyeon obtuvo el mismo puntaje; sin embargo, la mexicana tuvo más flechas de calificación perfecta con 36 ocasiones durante 12 rondas. Gracias a ello, pasó de manera directa hasta la tercera ronda.

“La verdad me siento feliz, por el resultado. No me lo esperaba, no estaba concentrada en eso; estaba más concentrada en mi técnica y entenderle al aire”, dijo Alejandra posterior a su participación.

Las demás atletas de esta modalidad pasaron la prueba satisfactoriamente. Ángela Ruiz (posición 40) se verá las caras con Tsiko Putkaradze de Georgia y Aida Román (posición 58) hará lo mismo con la canadiense Kristine Eseubia. En cuanto a los varones, Carlos Rojas avanzó en el lugar 42, Caleb Urbina en el 46 y Matías Grande quedó fuera del recorte en el 116.

El tridente femenil avanzó en el séptimo lugar por lo que descansará el miércoles, mientras que el varonil se medirá ante Kazajistán luego de quedar en el peldaño número 18. Y la dupla de Valencia con Rojas terminó en el segundo escalón, por lo que también descansará.

En arco compuesto, Dafne Quintero quedó en tercer lugar, Ana Sofía Hernández avanzó en el quinto peldaño y Andrea Becerra en el lugar 16. La categoría varonil la tuvo más complicada con Sebastián García en el puesto número 25, Miguel Becerra en el 62 y Juan del Río en el 83.

La tercia femenil que es campeona de Juegos Centroamericanos pasó en el primer sitio y la varonil enfrentará a Australia por quedar en el lugar número 18. La pareja de Dafne Quintero y Sebastián García clasificó en el sexto lugar.

