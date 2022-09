Conade demandó a Paola Longoria por presunto adeudo de 1.6 mdp

La bronca entre Ana Gabriela Guevara y Paola Longoria parece estar muy lejos de terminar, hace algunas semanas la raquetbolista número 1 del mundo criticó airadamente la gestión de la exvelocista y en estos días la titular de la CONADE ha confirmado que el organismo demandará a la deportista por presuntos gastos no comprobados.

De acuerdo al diario Reforma, Guevara confirmó que se demandó a Longoria por la cantidad de 1.6 millones de pesos más intereses, esto debido a gastos no comprobables entre 2015 y 2018. Anteriormente Ana Gabriela había confirmado esta información asegurando que "El presunto adeudo de la jugadora número uno del mundo en su disciplina se iba a judicializar”, aseguró quien ganara medalla de plata en Atenas 2004.

La semana pasada, en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Guevara comentó lo siguiente: “La Federación debe un monto de 432 mil pesos y Paola debe un monto de un millón 665 mil 810 pesos. El monto que debe Paola es del ejercicio 2015-2018 y el caso de la Federación es de eventos últimos que se llevaron a cabo y que no ha podido comprobar… No es una decisión personal, esto se está haciendo por mandato de la Función Pública y de la Junta de Coordinación Política. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo un acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros", aseveró Guevara.

Por su parte Paola ha confirmado que ella entregó toda la documentación que valida ese ingreso, pero también asegura que con los cambios que hay en la CONADE todos esos comprobantes se perdieron, o al menos eso es lo que parece.

"Desgraciadamente, las comprobaciones se hicieron en su momento, personalmente entregué tickets de avión, recibos de hoteles, de comida, y esos comprobantes se perdieron porque hay un cambio constante de funcionarios ahí (en la CONADE), y ese no es nuestro problema y por eso nos están castigando en no apoyarnos en el Campeonato Mundial", comentó la raquetbolista.

El pleito comenzó cuando Longoria criticó fuertemente la administración de Guevara, esto ante las negativas del organismo de apoyar a la Federación de Ráquetbol previo al Mundial que se disputó en San Luis Potosí, aseguró que le redujeron su beca en un 70% y reveló que durante dos años no recibió apoyo por parte de la CONADE lo que incendio los ánimos, por ahora solo queda esperar a ver en que termina esta historia.

