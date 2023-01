Copa Davis: Santiago González y siete tenistas más no representarán a México en el torneo

Desacuerdos y que no se hayan respetado las opiniones de los jugadores, fueron algunas de las razones para que Santiago González y otros siete tenistas mexicanos, decidieran no representar al país en la próxima serie de Copa Davis ante China Taipéi.

Mediante un comunicado que se emitió en redes sociales este lunes por la mañana, Ernesto Escobedo, Lucas Gómez, Hans Hach Verdugo, Alejandro Hernández, Gerardo López, Miguel Reyes-Varela, Manuel Sánchez y Santiago decidieron declinar el llamado.

“Nuestro único deseo es coadyuvar correctamente, trabajar en conjunto los jugadores, el cuerpo técnico, federativos y los organizadores de los eventos. El pasado 2 de marzo en una junta de los jugadores con federativos, se entregó un documento con varios puntos para mejorar y al día de hoy no se respetó ninguno de los puntos mencionados”, explicó el veracruzano a RÉCORD.

La serie ante los asiáticos está programada para realizarse en Metepec, Estado de México el 4 y 5 de febrero, detalles que los jugadores no sabían con antelación y donde incluso nunca se les pidió su opinión.

“Apenas este 16 de enero fuimos contactados por la federación, a menos de tres semanas de la serie, donde ellos ya tenían la sede donde jugar sin siquiera tener la opinión de los jugadores o capitán. Siempre aprovechar la localía con las condiciones óptimas para los jugadores es una pieza importante en la Copa Davis. Desconocemos el proceso de designación de la serie en Metepec, así como los arreglos o negociaciones con el Club Deportivo La Asunción. Diversas instituciones del Gobierno de Metepec, entre otros. La falta de comunicación y transparencia ha sido el problema”, afirmó.

“Jugadores como Ernesto Escobedo decidieron no debutar a 2 mil 800 metros de altura ya que no es lo óptimo para un debut. El mismo capitán decidió no llevar al juvenil Rodrigo Pacheco porque no eran las óptimas condiciones para debutar a alguien”, añadió.

Por el momento la Federación Mexicana de Tenis, encabezada por Carlos González López de Lara no ha emitido un comunicado.

'Santi' espera que las condiciones con la FMT se solucionen lo antes posible para armar con tiempo y seriedad, la próxima serie a finales de año.

“Pasando esta serie espero que tengamos comunicación con la federación y empezar las pláticas y planeación para la siguiente serie en septiembre, ya que nuestro objetivo es armar un buen equipo con las mejores armas para ganar”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANA GABRIELA GUEVARA: DESTAPARON AUDIOS DONDE AMENAZÓ A DEPORTISTAS CON QUITARLES SUS BECAS