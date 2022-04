Daniil Medvedev, baja de uno a dos meses por operación de hernia

El campeón del US Open, Daniil Medvedev, dice que necesitará entre uno y dos meses de recuperación tras una operación de hernia.

El número dos del tenis mundial tuiteó el sábado que ha sufrido molestias en los últimos meses debido a “una pequeña hernia”.

“Junto con mi equipo he decidido que me realicen una pequeña intervención para arreglar el problema”, dijo en el mensaje. “Probablemente estaré fuera los próximos 1-2 meses y me esforzaré por regresar a las canchas en poco tiempo.

Esto significa que Medvedev posiblemente se perderá el próximo torneo de Grand Slam, el Abierto de Francia, que comienza el 22 de mayo. El año pasado llegó a cuartos de final en Roland Garros. En sus cuatro participaciones anteriores resultó eliminado en la primera ronda.

El ruso de 26 llegó a número uno de la ATP en febrero, pero fue relegado rápidamente al segundo puesto por Novak Djokovic.

Medvedev venció a Djokovic en la final del US Open en setiembre pasado, luego cayó ante Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia en enero.

En sus dos torneos más recientes, Medvedev perdió su segundo match en Indian Wells, California, y quedó eliminado en cuartos de final del Abierto de Miami el jueves pasado.

