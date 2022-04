Miguel Granados: 'Espero que el año que entra el WRC esté de nuevo con nosotros para correrlo'

A unas cuantas horas de arrancar las actividades del Rally of Nations en Guanajuato, el piloto mexicano Miguel Granados habló de la importancia de este circuito en el mundo del rallismo. La meta principal por parte del comité organizador es traer de vuelta el World Rally Championship (WRC) al bajío para 2023 y los pilotos participantes serán clave en esta tarea.

"Quería aprovechar para participar en el Rally of Nations por el tema de la ruta, los tramos y participar en lo que es prácticamente la carrocería de un WRC en México y compartir con los pilotos que vienen", declaró Miguel Granados, integrante del equipo VP Garage conformado con elementos como Mads Ostberg y Nil Solans. "Es extraordinario compartir este tipo de eventos con pilotos de talla mundial".

Granados está participando simultáneamente en el Rally NACAM, así como el Campeonato Nacional de Rally y este viernes comenzará su aventura dentro del Rally de las Naciones en Guanajuato. Como mexicano, el experimentado piloto recalcó la importancia del circuito mexicano para el WRC y lo primordial que es retomar ese espacio dentro del calendario, mismo que han tenido desde 2004.

Miguel Granados quiere de vuelta el WRC en Guanajuato “Traer un evento de esta magnitud a México pone al país de nueva cuenta a los niveles que tenía” @Saul_oCano pic.twitter.com/MupZEJvcpA — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 1, 2022

"Traer un evento de esa magnitud a México pone al país de nueva cuenta en los niveles que tenía (previo a la pandemia) y lo pone en otro nivel dentro del automovilismo. Esto es una prueba de que podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien y espero que el año que entra el WRC esté de nuevo con nosotros para poderlo correr”, dijo con mucha esperanza Granados en entrevista con RÉCORD.

El calor de la afición mexicana le inyecta un sabor único a una competencia que ya quedó impregnada dentro del ADN de los habitantes del estado de Guanajuato y sus alrededores. Granados reconoció que la gente ha adoptado este evento como suyo y en la zona del bajío han comenzado a surgir amantes del deporte motor, específicamente del rally.

“La gente de Guanajuato conoce del automovilismo, del rallismo porque lo han vivido muchos años. Son los mejores fans que existen en el mundo, vienen a acampar y esperan a que pasemos nosotros los pilotos, echan porras y se divierten. Llegan a acampar una o dos noches antes para tener la mejor vista durante los tramos. Merecen que regrese el WRC para que devolverles un poco de lo que dan todos los espectadores”, concluyó.

