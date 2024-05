De cara a la Indy 500, Pato O'Ward no abandona el sueño de llegar a Fórmula 1

El próximo domingo 26 de mayo será una fecha clave para el automovilismo mexicano, con Sergio 'Checo' Pérez que buscará el podio en el Gran Premio de Mónaco y Patricio 'Pato' O'Ward en competencia en la Indy 500, una de las más prestigiosas carreras en la IndyCar Series.

El regiomontano estuvo cerca de la victoria en 2022, cuando quedó segundo, y fue la mejor apuesta de Arrow McLaren en 2023, pero un accidente terminó por relegarlo a la posición 24. "Yo siempre he sentido que sí (puedo ganar). Siempre he dicho que sé que tengo con qué ganar esta carrera".

"Me encantaría decirte cómo ganarla, pero como no la he ganado todavía no puedo. He estado en muchas situaciones donde he podido estar ahí luchando y yo sé cómo ponerme en esa oportunidad. Tengo que tratar de que se abran esas puertas otra vez y estar seguro de que cuando caiga la bandera de cuadros estemos nosotros de líder", declaró Pato en entrevista con Marca.

Tras los entrenamientos del pasado lunes se mostró poco optimista por unas fallas en su auto, pero confía en que pudieron corregirlo a lo largo de la semana para competir el próximo domingo. Ganar la Indy 500 es uno de los sueños del mexicano, que tampoco pierde la esperanza de llegar a la Fórmula 1.

"Ese sueño nunca morirá. Ese sueño es lo que a mí me trajo a estar en esta posición ahora, hoy en día, que no cambiaría por nada. Pero siento que tengo una oportunidad que no muchos tienen. Y es, aparte de posiblemente dar un paso a Fórmula 1, un poco más tarde en mi carrera, que no es normal, tener también la oportunidad de ganar la Indy 500 que es la carrera más grande del mundo", señaló Pato, que este año fue nombrado piloto de reserva de McLaren, después de Lando Norris y Óscar Piastri,

Reiteró que también las 500 Millas de Indianápolis es un evento importante para él. "Es un sueño muy, muy, muy grande que yo tengo. Y me encantaría decirte cómo se siente, pero realmente aún no me ha tocado. Pero siempre que llega el mes de mayo me siento agradecido de ser parte de este gran evento, porque es realmente especial", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICTORIA, ABANDONOS Y UN ACCIDENTE; ASÍ LE HA IDO A CHECO PÉREZ EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO