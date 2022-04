Diego Balleza: París 2024, la cita para superar el cuarto lugar de Tokio 2020

El cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 impulsa a Diego Balleza a mantenerse en los clavados con el objetivo fijo de clasificar a Paris 2024.

En su debut olímpico, Balleza se adjudicó el cuarto lugar en la plataforma de 10 metros sincronizados, junto a Kevin Berlín, con tan solo mes y medio de trabajo como pareja

“Qué más que emocionado por tener una cuarto lugar olímpico, nunca me hubiera imaginado, nunca en mi vida porque mi logro es ir a Juegos Olímpicos, no el cuarto lugar. Mi logro es ir a Juegos Olímpicos por tantas cosas que he pasado aquí en México y cuando gane el cuarto lugar, casi medallita, dije no pasa nada con el cuarto lugar estoy tranquilo”, recordó Balleza en entrevista con RÉCORD.

“Sueño con Paris 2024, llegar y otra vez tener el uniforme de México 100 por ciento pegado al pecho”, aseguró.

El clavadista mexicano fue relegado de la selección que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016, golpe anímico que lo hizo pensar en el retiro.

“Lo que más tengo presente que sufrido en el deporte fue perder mi plaza para Juegos Olímpicos 2016, no por mí sino por otras personas. Me lo arrebataron, gané el control técnico, gané el selectivo y fue algo muy difícil el que alguien (te lo quite). Me dijeron tú no vas a ir, ni le busques, ni le hagas, ni le muevas porque no vas a ir a Juegos Olímpicos y así está.

“Entonces fue un momento muy difícil de 2016 a 2020, fue un proceso largo el decir ahora qué haces, acabas de ganar, te sacan, què sigue, si tanto tiempo haz entrenado para llegar a un sueño, una meta, que alguien te lo arrebate es algo feo, creer en uno mismo es algo muy importante, pero una ayuda de los demás es una gran bendición y afortunadamente tuve muchas personas que estuvieron detrás de mí diciéndome tú puedes, échale ganas, son cuatro años, no te rindas”, mencionó el medallista mundial de 27 años de edad.

CAMINO LLENO DE COMPETENCIAS

El clavadista mexicano Diego Balleza visualiza un camino duro rumbo a París 2024, que serían sus segundos Juegos Olímpicos.

Tendrá su primera competencia del año en la Serie Mundial de Clavados de Montreal, Canadá, que se disputará del 13 al 15 mayo, certamen que le servirá de preparación para el selectivo nacional para el Campeonato Mundial de Natación FINA que se celebrarán del 18 de junio al 3 de julio en Budapest, Hungría.

Mientras que el próximo año se realizarán Juegos Centroamericanos San Salvador en mayo, Campeonato Mundial de Natación FINA Fukuoka, en julio, y Panamericanos Santiago de Chile, en noviembre.

“Va a ser pesado, frustrante, con tanta presión porque todos vamos a estar en la lucha de ganar Centroamericanos, de ganar Panamericanos, de ganar Mundial y pues de dar la plaza para México porque al final del día se hace un control técnico en 2024 para evaluar quiénes son los que van a París 2024, pero lo importante ahorita es dar las plazas.

“Ya todos los países están creciendo en el nivel de clavados y tenemos que estar ahí para dar esa plaza olímpica. Entonces sí va a ser un poco complicado, pero hay que disfrutarlo para que no se te haga tedioso, si lo disfrutas puedes evolucionar para dejar que todo salga cómo tiene que salir que todo fluya”, reveló.

