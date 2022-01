Djokovic: Gobierno australiano rechazó visa y excepción médica del tenista

Novak Djokovic había informado que recibió una exención médica especial para ingresar a Australia al no estar vacunado contra el Covid-19 para poder disputar el Abierto Australiano; sin embargo, las autoridades del país oceánico no le han permitido el ingreso a su territorio.

Este permiso médico especial causó gran polémica entre los participantes del evento y en la opinión pública australiana, pero en cuanto llegó al Aeropuerto Internacional de Tullamarine de Melbourne, Victoria, Djokovic fue interrogado por funcionarios estatales y no se le ha permitido cruzar los controles de migración.

De acuerdo con el diario The Age, la visa que le fue otorgada al serbio no permite exenciones médicas por no estar vacunado contra el coronavirus ya que el tenista tiene que demostrar que que estuvo contagiado en los últimos seis meses, siendo esta la única razón por la que se otorga la exención a los no vacunados.

La Fuerza Fronteriza de Austrlia (ABF) se encuentra a la espera que de que el gobierno de Victoria dé el visto bueno para el ingreso del tenista, pero las autoridades federales han rechazado el visado e incluso la ministra de Deportes Jaala Pulford declaró que no apoyaran la solicitud ni brindarán asistencia.

“El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022. Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del gobierno federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, comunicó Pulford a través de su cuenta de Twitter.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison se pronunció sobre la exención médica de Djokovic y aseguró que no tendrá un trato especial en caso de que no logre demostrar las pruebas necesarias.

“Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto”.

