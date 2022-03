Donovan Carrillo: Patines del mexicano no llegaron y no participará en el Campeonato Mundial

Los patines con los que competiría Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, que se celebra en Montpellier, Francia; no llegaron, razón por la cual el mexicano decidió no participar. Así lo informó Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) en entrevista telefónica con RÉCORD.

"La versión oficial la van a dar Donovan y su entrenador (Gregorio Núñez). Lo único que te puedo comentar es que platicando con el entrenador él me dice que por cuestiones ajenas a ellos la paquetería o la empresa responsable que tenía que entregar los patines se equivoca.

"No llegan, a Donovan lo apoyan dándole unos patines nuevos con navajas nuevas, los utiliza pero no le dan confianza para poder competir y decide no participar. Ésa es la versión que yo tengo, que me da el entrenador", declaró Alcalá.

La exclavadista se disculpó por el twitt de la cuenta del COM donde informó que los patines de Donovan iban en camino para disputar el programa corto que se realizó la madrugada de este jueves.

"Nosotros como Comité Olímpico asumimos la responsabilidad del tema del twitt que se subió, que no se confirmó la fuente, y eso es un error de nosotros, pero no tenemos nosotros responsabilidad alguna en cuanto a la paquetería que tenía que entregarle a Donovan los patines”, declaró.

Donovan, quien rompió una sequía de 30 años sin participación tricolor en esta disciplina en la máxima justa deportiva e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en la historia en clasificar a una Final Olímpica de Patinaje Artístico, tenía el objetivo de mejorar en la justa del orbe el resultado obtenido en su debut olímpico.

Hasta el momento tanto Donovan como su entrenador no han emitido declaración alguna.

