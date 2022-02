Donovan Carrillo sobre su participación en Beijing 2022: "Un sueño hecho realidad"

Como un sueño hecho realidad describió Donovan Carrillo su debut en Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en la historia en disputar una Final de Patinaje Artístico.

“Es para mí todo un sueño hecho realidad. Es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, las puede alcanzar”, dijo Carrillo a su llegada a México.

“Se lograron varias cosas muy importantes en Beijing y estoy seguro de que con toda esta preparación y los cuatro años que tenemos de camino para Milán se pueden lograr cosas aún más grandes”, enfatizó.

El patinador de 22 años de edad, quien rompió una sequía de 30 años sin participación tricolor en esta disciplina en la máxima justa deportiva, hizo vibrar con su actuación en el programa largo al ritmo de “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, “Sway” de Dean Martin y “María” de Ricky Martin; donde obtuvo la mejor puntuación de su vida con 218.13 unidades para ubicarse en el lugar 22 de la prueba.

“Esa era una de las metas principales para estos Juegos Olímpicos y se logró, a pesar de que en los programas hubieron algunos detalles técnicos, se logró superar los puntajes que se habían obtenido en el programa corto y en el programa largo y esto es un indicador de que vamos por un muy buen camino y que tenemos aún muchas cosas por mejorar”, expuso el patinador tricolor.

“El aprendizaje que me deja mi participación en Beijing es muchísima. El tener la oportunidad de competir codo a codo entre los mejores patinadores del mundo en los Juegos de Invierno es algo a lo que le hemos sacado muchísimo provecho porque tener la convivencia, de saber cómo calientan, a veces los secretos de saber qué hay detrás de la preparación de un deportista nos puede ayudar a complementarnos para mejorar nuestro rendimiento para siempre buscar ser mejores”, aseguró.

"ME DIERON LA FUERZA PARA SEGUIR LUCHANDO" Donovan Carrillo agradece a toda la gente que estuvo al pendiente de su debut olímpico en

Carrilo fue recibido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por al menos una decena de personas y medios de comunicación. El tapatío se tomó fotografías con todas las personas que se lo solicitaron y con la emoción dejó olvidada por unos momentos su maleta.

El finalista olímpico se reunirá con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE Así reciben a Donovan Carrillo, quien hizo historia al convertirse en el primer mexicano en disputar una Final Olímpica de Patinaje Artístico en

“Me quiero sorprender a mí mismo. Creo que se vienen cosas bastante importantes, no me quiero poner un límite. Algo que siempre me ha gustado y es una parte que me identifica es siempre buscar más.

“Por el momento esa es la meta: buscar más. Estoy seguro que se vienen cosas muy grandes y con la ayuda de mi entrenador, Gregorio Núñez, vamos a seguir cosechando frutos y que en algún momento van a ser orgullo de mi país”, declaró.

