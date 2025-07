"Es mucho mejor que yo", los elogios de Alcaraz a Sinner en plena Final de Wimbledon

Jannik Sinner dejó la derrota en la Final de Roland Garros atrás y se impuso al bicampeón defensor de Wimbledon, Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 para ganar su primer campeonato en el Abierto Inglés. El nivel del italiano fue tan destacado durante el partido por el título que, ni siquiera el español pudo evitar elogiarlo.

Alcaraz había ganado los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos, el más reciente en cinco sets y casi 5 horas y media en Roland Garros el 8 de junio. Sinner tomó una ventaja de dos sets en ese partido, luego tuvo tres puntos de partido, pero no pudo cerrar el trato. Eso dejó a Alcaraz con un récord de 5-0 en finales de Grand Slam.

Venció a Alcaraz | AP

Ahora, el murciano fue quien empezó ganando al llevarse el primer set 6-4 con lo que se ilusionaba para llevarse el título por tercer año consecutivo. Sin embargo, Sinner respondió ganando los siguientes dos parciales.

Con el marcador 4-4 en el tercer set, el tenista español no pudo evitar los elogios para el italiano. Durante el descanso, Alcaraz comentó varias veces a su coach que, el nivel de Sinner estaba "siendo mucho mejor" el de él.

Este, sin embargo, no fue el único elogió del español. Tras la derrota Alcaraz dedicó varias palabras para el italiano. Además, mientras Sinner festejaba el título junto con su equipo y familia, el murciano se sentó y aplaudió a su rival.

"Él me estaba llevando al límite en cada punto. Así que mentalmente, a veces, es realmente difícil mantener la buena concentración o el buen nivel durante todo el partido cuando ves al oponente jugando un tenis tan bueno. En algunos momentos, no sabía qué tenía que hacer en el partido, porque desde la línea de fondo, sentía que él era mejor que yo, y no podía hacer nada al respecto", expresó el español tras la derrota.

Se llevó los elogios | AP

After all the hours together, Sinner shares a moment with his team to celebrate this momentous occasion 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/HobaOXH3Tf

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025