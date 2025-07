Fallece ciclista extremo italiano al caer de pendiente en montaña de Piz Duleda

El mundo del ciclismo extremo se encuentra de luto tras la trágica muerte de Andrés Tonelli, reconocido biker e influencer argentino de 48 años, quien perdió la vida tras caer desde una peligrosa pendiente en la montaña Piz Duleda, ubicada en los Dolomitas, Italia.

Tonelli era una figura muy querida y seguida en la comunidad del ciclismo de montaña. Con miles de seguidores en sus redes sociales, compartía sus aventuras por los senderos más extremos del mundo, promoviendo un estilo de vida lleno de adrenalina, naturaleza y pasión por el deporte. Su carisma, técnica y enfoque inspiraron a muchos jóvenes ciclistas a seguir sus pasos en el MTB (mountain bike).

El accidente ocurrió mientras Tonelli realizaba una travesía por la empinada ruta de Piz Duleda, una montaña de gran altitud en el norte de Italia, conocida por sus escarpadas pendientes y paisajes espectaculares pero peligrosos. El ciclista subió parte del recorrido a sus redes sociales, como era su costumbre. Sin embargo, horas después, se perdió todo contacto con él.

Equipos de rescate comenzaron la búsqueda tras la alerta de sus allegados y seguidores, quienes notaron su inusual ausencia en redes. Lamentablemente, fue encontrado sin vida luego de sufrir una caída desde una zona de difícil acceso.

Andreas Tonelli, extreme Italian 🇮🇹 biker, influencer, photographer, and bike travel organizer, has lost his life in a tragic fall in the Dolomites



