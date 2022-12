Fernanda Contreras sobre su 2022: 'Fue un año magnífico, a veces ni me la creo'

Hablar del tenis mexicano es imposible sin mencionar el apellido Contreras, y es que no es solo un ‘Contreras’, sino que son dos las raqueas mexicanas que portan ese apellido y que también comparten la misma sangre, lamentablemente este 2022 falleció Francisco ‘Pancho’ Contreras, el balear azteca que capitaneó al representativo de México que llegó a la final de la Copa Davis del 1962; partió de este mundo un 12 de julio, pero no se fue sin antes ver que su legado estaba en buenas manos.

Este 2022 brilló ante el mundo del deporte blanco, Fernanda Contreras Gómez, la nieta de ´Pancho’, que consiguió disputar su primer Grand Slam al clasificar al cuadro principal de Roland Garros y después obtuvo un histórico triunfo en primera ronda, dejando siempre el grito de “vamos México” en la cancha, pues señala que “siempre llevamos a México en la piel”; meses más tarde también logró clasificar de la misma manera a Wimbledon y al US Open, siendo la única tenista en el circuito que este año consiguió jugar tres Majors seguidos desde la qualy.

“El 2022 fue para mí un magnifico año”, comentó Fernanda en entrevista exclusiva para RÉCORD, mientras descansa de su preparación en Nueva Zelanda. “Es que a veces ni me la creo, si me hubieras dicho eso hace un año te diría: “no cómo crees”, pero sí se puedo.”



El único ‘grande’ en el que no participó fue en el Australian Open, pues fue solamente como alternante en dado caso de que alguien se lesionara, pero este 2023 ya va a poder jugar la qualy. “Este año ya voy a poder jugar, voy a poder estar ahí, entonces estoy muy emocionada”, comentó en la entrevista.

Australia es su primer gran objetivo, pero su temporada puede iniciar esta semana, “no sé si voy a jugar uno en Australia antes de la preparación”, confesó, pero después del primer Grand Slam del año, buscará tener más actividad.

“Dependiendo mis resultados esta semana y la próxima, veré si puedo jugar unos WTA en Asia o los de Dubai Doha que va a jugar Gugu, o no sé si regresarme a América a jugar ITF ahí, después hay un WTA 50 en Mérida, va a ser la primera vez que va a estar ahí, después del 250 en Monterrey, ojalá se pueda jugar el Indan Wells y Miami Open y después BJKC”.

RESULTADOS EN GRAND SLAM EN 2022

Roland Garros

P 6-0 y 6-3 vs Daria Kasatkina

G 7-6 (8) y 6-3 vs Panna Udvardy

G 6-1, 3-6 y 6-3 vs Joanne Zuger

G 5-7, 6-4 y 6-2 vs Ipek Oz

