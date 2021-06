Germán Quiroga sobre su regreso a Nascar México: 'Estoy contento de estar en mi país'

Germán Quiroga sonríe y lo dice sin rodeos: su regreso a la NASCAR México no fue el esperado 10 años después de haberse ido como el hijo pródigo de la categoría en busca del Sueño Americano. Su rostro es el mismo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él en una tregua con Cronos para lucir igual que cuando guardó en su maleta un manojo de anhelos sin imaginar que sería el comienzo de una cadena de vicisitudes que solo lo harían más fuerte.

El ganador de tres campeonatos consecutivos entre 2009 y 2011 en el serial nacional regresó a las pistas luego de cinco años en pausa al no encontrar patrocinios necesarios para continuar su carrera en Estados Unidos, donde se convirtió en el heredero de Carlos Contreras —primer piloto mexicano en el serial en 1999— y con base en su profunda resiliencia, logró establecerse entre los mejores cinco pilotos en 2013 y 2014 en su categoría.

“Contento de estar en las pistas de nuevo, de poder regresar a mi país a competir con mi gente, la verdad es que tuve un recibimiento excepcional. Muchas gratas sorpresas me llevé y estoy muy contento de llegar a una categoría donde hace 10 años no compito y ver que la gente se acuerda de mí, recuerda el pasado lo que dejé en los 3 campeonatos 2009, 2010 y 2011 en la NASCAR México. Tuxtla Gutiérrez no salió las cosas como queríamos; cero tiene que ver con el reflejo de lo que podemos lograr”, dice a RÉCORD.

Y es que Quiroga pretendió hacer algunas implementaciones en el auto 11 de HO Speed Racing —que pilota en sustitución de su entrañable amigo Hugo Oliveras quien se recupera de un problema de salud— como las hacía a su paso por la NASCAR Camping Truck Series, pero el coche no le respondió y terminó por claudicar en el óvalo chiapaneco.

“Como lo he dicho, cuando uno comete un error hay que ser los primeros en admitirlo, aquí el error fue 100% mío y no del equipo. Y no fue de adaptación, la velocidad la tenemos, no pudimos mostrarla porque estábamos haciendo unas pruebas en el coche en las que yo me enfoqué. Un resultado de estos es doloroso, entonces nos vamos a enfocar en tener victorias empezando en Querétaro y reponer victorias para que al final esos puntos al final del año podamos estar peleando por el título y este inicio no sea impedimento”, asegura.

“Yo creo que todos los errores que se han suscitado en mi carrera ya sea que hayan sido míos o externos, han sido por algo y he regresado más fuerte. Fui evolucionando así y en Estados Unidos poco a poco y con esfuerzo empecé a tener resultados de podios —no hay podios en NASCAR, pero entre los tres mejores— y comencé a ser constante. Han sido tropiezos fuertes pero regreso con lo que aprendí y empiezo a tener resultados. Es el caso de Tuxtla Gutiérrez, que comienzo con un tropiezo muy fuerte yo estoy viendo cómo darle la vuelta a eso y al final poder pelear por el campeonato”, añade.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:ROLAND GARROS: SERENA WILLIAMS GANÓ PRIMER PARTIDO NOCTURNO EN HISTORIA DEL ABIERTO DE FRANCIA