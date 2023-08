Guadalajara Open: Maria Sakkari confirma su participación en el torneo mexicano

La griega Maria Sakkari, una de las grandes consentidas de la afición mexicana, estará de vuelta en tierras tapatías luego de ser confirmada su participación en el Guadalajara Open Akron, presentado por Santander, torneo de categoría 1000 que celebra su segunda edición y se realizará del 17 al 23 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis.

La europea, que disputó el partido por el campeonato del año pasado ante Jessica Pegula, se une precisamente a la estadounidense como la segunda jugadora top ten de la clasificación WTA, en asegurar su participación en el certamen.

En el actual ranking mundial femenino, Sakkari, que en días pasados cumplió 28 años de edad, se ubica en el noveno peldaño, mientras que Pegula se mantiene en el cuarto sitio de la lista.

Esta será la tercera ocasión que la jugadora helénica tenga actividad en canchas jaliscienses, donde sus resultados han sido sobresalientes. En las Finals WTA 2021, llegó hasta instancias de semifinales donde fue derrotada por la estonia Annet Kontaveit, y la temporada pasada, sucumbió en el partido final. Gracias al talento que ha desplegado en México, es que el público la ha adoptado como una de sus favoritas, y una vez más podrá disfrutar de su presencia.

La tenista nacida en Atenas, tuvo una gran regularidad en el primer semestre del calendario, en el que sumó cinco semifinales dentro del tour femenil: en Linz (vs. Petra Martic), Doha (vs. Jessica Pegula), Indian Wells (vs. Aryna Sabalenka), Madrid (vs. Aryna Sabalenka) y Berlín (vs. Donna Vekic), demostrando su gran versatilidad, pues llegó a esas instancias en diferentes tipos de superficie, duras, arcilla y pasto.

Poseedora de un potente juego y gran carácter que la llevó el año pasado a colocarse como número tres del mundo, María Sakkari, se coronó en el torneo de Rabat en 2019 al vencer a la británica Johanna Konta con una remontada. Recientemente, la jugadora griega incluyó en su equipo de trabajo, al extenista australiano Mark Philippoussis, que llegó para apoyar a su entrenador principal, Tom Hill, por lo que se espera que esta nueva asociación tenga grandes resultados a corto plazo.

