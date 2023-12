Hamad Medjedovic, la apuesta de Novak Djokovic que se consagró campeón de las Next Gen Finals

Hamad Medjedovic hizo historia al convertirse en el campeón de menor clasificación (puesto N.º 110) en ganar las Next Gen Finals tras imponerse en la final a Arthur Fils por 3-4 (6), 4-1, 4-2, 3-4 (9) y 4-2.

Aunque para todos fue una sorpresa que el joven serbio de 20 años se quedara con el título en Yeda (Arabia Saudita), hubo alguien que apostó mucho antes por él y ese fue su compatriota Novak Djokovic, quien decidió financiarle la carrera para ayudarle a elevar su potencial.

El padre de Hamad reveló hace unos meses cómo fue que el tenista con más Grand Slam de la historia decidió ayudarlos cubriendo todos los gastos.

"Recuerdo una conversación con Djokovic sobre los siguientes pasos de la carrera de Hamad. Me tuve que pellizcar durante la charla para darme cuenta de lo que estaba pasando. Me dio ideas sobre lo que tenía que hacer Hamad y recuerdo que le dije: ‘Nole, lo siento, ¡pero todo eso cuesta dinero!’ Él siguió, sugiriéndome un entrenador, hablando de cómo lo haríamos y dijo: ‘Hamad solo tiene que trabajar duro, yo haré el resto’. Le dije otra vez: ‘¡Nole, eso cuesta un montón!’ Al final, no gastamos ni un céntimo y, créanme, no era una cantidad pequeña. Novak me dijo: ‘¡Esto no lo hago por dinero! Mi papel aquí es ayudar. ¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a aquellos que lo merecen, que aman el tenis y, además, logran buenos resultados? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Un día, cuando Hamad tenga éxito, tomarás a alguien bajo tus alas y lo ayudarás de la misma manera'”, detalló.

