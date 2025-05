¿Isaac del Toro se puede coronar en el Giro de Italia antes de terminar la competencia?

Isaac del Toro tiene a todo México al pendiente de su progreso en el Giro de Italia, todo esto debido a que su extraordinaria actuación le permite soñar con una coronación en la competencia y la celebración podría llegar más pronto que tarde este fin de semana cuando se lleven a cabo las últimas etapas en el circuito.

¿Del Toro se coronará antes de tiempo?

Pese a que la competencia del Giro de Italia tiene un total de 21 etapas, el ciclista mexicano puede aspirar a llevarse el triunfo sin siquiera terminarlas todas, Y es que el integrante del UAE Team Emirates ha sido líder en un gran número de etapas, lo que también le otorga el liderato de la clasificación general. En caso de mantenerse esta estadística en la vigésima primer etapa este sábado con la competencia en la alta montaña, del Toro se convertiría en el campeón de manera virtual, incluso sin llegar a correr en el último día en las calles de Roma, mismas en las que se otorgarán reconocimientos a los ganadores.

Además de mantener el liderato, existe otra razón por la que Isaac podría coronarse de manera prematura. Esto es debido a una regla no escrita entre los "capos del ciclismo internacional", la cual menciona que quien llegue vestido con la maglia rosa a la capital, será respetado por los demás aspirantes durante la última etapa de la competencia, es decir, la número 21. En dicha regla, también se hace mención al hecho de que no importa si son solo algunos segundos los que tiene de diferencia el líder con el segundo puesto, no se podrá alcanzarlo, de hecho, solamente los velocistas y sprinters acelerarán el paso para aumentar el espectáculo.

¿Cómo se puede coronar Isaac del Toro en la penúltima etapa?

El sueño del ciclista bajacaliforniano se puede materializar en la etapa 21 del Giro de Italia si logra sortear de manera exitosa los retos que dicha etapa demanda, lo que lo ayudaría también a llegar a Roma vestido de rosa; en dado caso de lograrlo, del Toro lograría levantar el Trofeo Senza con apenas 21 años.

Los retos que el mexicano deberá librar son:

La subida al Colle del Lys

La ascención a la Cima Coppi, con una pendiente constante de 9.2%

con una pendiente constante de 9.2% Una primera parte de la subida con más de 29 curvas en menos de 4km

en menos de 4km Un descenso estrecho y abierto hasta Pian dell'Alpe

