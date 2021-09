Juan Diego García: 'Me visualizo en lo más alto del podio, buscando el mejor resultado para México'

Juan Diego García quiere seguir haciendo historia para México. Esta vez buscará subir a lo más alto del podio en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde el taekwondo debutará en el calendario de la máxima justa deportiva.

"Es lo que siempre anhelé desde chiquito, desde que me metí al alto rendimiento siempre fue mi prioridad, mi meta. Me visualizo subiendo a lo más alto del podio, no solo es ir a hacer presencia en estos Juegos Paralímpicos, sino buscar dar el mejor resultado para México", platicó el peleador sinaloense en entrevista con RÉCORD.

"Considero que tengo muchas cualidades en lo deportivo, pero sé que puedo mejorar muchísimo más y aprender cosas nuevas. Dios me mandó solo con un brazo pero si él no me hubiera mandado así, no supiera qué fuera de mi vida ahorita. Estoy aquí por mi discapacidad y nunca lo he tomado a mal, al contrario, disfruto de ello", aseguró.

Con 16 años de edad, García se convirtió en el primer mexicano en consagrarse campeón mundial de combate de Parataekwondo en Antalya 2019. Hazaña que repitió en el debut del arte marcial en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en la categoría -75 kg K44.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS PARALÍMPICOS: JUAN PABLO CERVANTES LOGRÓ MEDALLA DE BRONCE PARA MÉXICO

"Es un sentimiento que te eriza la piel, ya lo viví en Campeonato del Mundo, Juegos Panamericanos, se te salen las lágrimas y quiebra la voz en ese momento cuando estás cantando el Himno Nacional. Es un sentimiento que te enorgullece muchísimo y enorgullece a todas las personas que estuvieron al pie del cañón contigo poniendo su granito de arena para que tú dieras ese resultado", mencionó Juan Diego, quien se inició en el taekwondo a los 5 años de edad.