Juegos Panamericanos 2023: Agenda de los atletas mexicanos para el lunes 23 de octubre

La delegación mexicana marcha en la segunda posición del medallero de los Juegos Panamericanos 2023 y este lunes 23 de octubre continuará la actividad en varios deportes destacados. Habrá 136 atletas aztecas que buscarán llegar al podio, 30 de las competencias ya están en etapa final.

Beisbol

En punto de las 9:30 horas del centro de México, la novena mexicana se enfrentará a Panamá por el primer lugar del grupo. Ambas selecciones ganaron sus dos primeros partidos, aunque los aztecas no han permitido carrera hasta el momento, mientras que los centroamericanos recibieron una ante República Dominicana.

Clavados

Un deporte de los consentidos de México y tenemos dos finales. La primera es de sincronizado en plataforma de 10 metros femenil a las 19:00 horas con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. La segunda es de trampolín de tres metros varonil a las 20:40 horas, donde se encuentran Osmar Olvera y Diego López.

Futbol

La selección comandada por Ricardo Cadena hará su presentación nada más y nada menos que ante el equipo local. México se presentará a la Selección de Chile en el Estadio Sausalito en punto de las 17:00 horas del centro de México, en la primera jornada del torneo de futbol varonil.

Gimnasia artística

Tendrá desenlace a las 13:00 horas en All Around Varonil con Rodrigo Gómez e Isaac Núñez y a las 18:00 horas All Around femenil con Natalia Escalera y Alexa Moreno.

Natación

En esta disciplina habrá varias pruebas finales:

16:00 - 100 metros libre femenil con Athena Meneses y Tayde Sofía.

y 16:09 - 100 metros libre varonil con Andrés Dupont y Andrés Iga.

y 16:18 - 200 metros pecho varonil con Miguel de Lara y Andrés Puente.

y 16:53 - 100 metros dorso femenil con Miranda Grana , Athena Meneses y Tayde Sansores.

, Athena Meneses y Tayde Sansores. 17:08 - 100 metros dorso varonil con Diego Camacho y Andy Song.

y 17:48 - 800 metros libres varonil con Dylan Robert y José Cano.

y 18:05 - relevo 4x100 combinado mixto con Athena Meneses, Miranda Grana, Miguel de Lara y Andrés Dupont.

Tiro deportivo

A las 10:00 horas en rifle de aire por equipo mixto competirán Carlos Quezada, Luisa Márquez, Edson Ramírez y Alejandra Zumaya. A las 13:00 horas en skeet de equipo mixto estarán presentes Luis Gallardo, Gabriela González, Edson Ramírez y Alejandra Zumaya.

Otros deportes

Otras pruebas con posibilidad de medalla son las siguientes:

18:05 horas final boulder.

20:12 horas final lead de escalada deportiva con Thor Villegas

16:00 horas final en Tae kwon do de la división +67 kg femenil con Victoria Heredia

16:30 horas final en Tae Kwon do de la categoría +80 kg varonil con Carlos Sansores .

. 17:25 horas en levantamiento de pesas con Antonio Govea.

20:0 horas en levantamiento de pesas con Lizbeth Nolasco.

En pentatlón moderno también estará latente la posibilidad de medalla, a las 10:00 horas Tamara Vega, Mariana Arceo, Mayran Oliver y Carmen Oliver competirán en individual femenino y a las 16:00 horas Manuel Padilla, Emiliano Hernández y Jared Carrillo buscarán el título en individual varonil.

En esquí acuático las finales se distribuyen de la siguiente forma:

10:55 horas en slalom varonil con Carlos Lamadrid y Álvaro Lamadrid .

y . 13:05 horas en salto varonil con Álvaro Lamadrid.

15:00 horas en figuras varonil con Patricio Font y Carlos Lamadrid.

y Carlos Lamadrid. 16:10 horas en wakeboard femenil con Fernanda Larios.

En remo habrá tres finales:

Final A M2- a las 8:50 horas, Jordy Gutiérrez y Hugo Reyes.

y Final M4X 9:00 horas con Ricardo de la Rosa , Rafael Mejía , Tomás Manzanillo y Andre Smisch.

, , y Final M8+ a las 10:30 horas con Miguel Carballo, Ricardo de la Rosa, Jordy Gutiérrez, Tomás Manzanillo, Andre Smisch, Marco Velázquez, Guadalupe Constant, Hugo Reyes y Alexis López.

Adiestramiento ecuestre, bádmninton, boxeo, ráquetbol, tenis, voleibol de play y de sala serán otras disciplinas en las que tendrán actividad los deportistas mexicanos.

