Juegos Paralímpicos: Juan Diego García conquistó séptimo oro para México

Juan Diego García, de 18 años de edad, volvió a hacer historia para México al convertirse en el primer campeón tricolor de ParaTaekwondo de Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020.

García subió a lo más alto del podio tras derrotar 26-20 en la Final de menos 75 kilogramos Clase K44 al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi. De esta manera, hizo entonar el Himno Nacional Mexicano por primera vez en el ParaTaekwondo, que hizo su debut en el calendario paralímpico. Esta fue la séptima presea dorada de México y la 21 en total en la justa nipona.

En su camino al título, Juan Diego se impuso en los Cuartos de Final 38-5 a Abulfaz Abuzarl, de Azerbaiyán, y en las Semifinales derrotó 14-12 a Magomedzagir Isaldivirov, del Comité Paralímpico Ruso.

El mexicano Diego García recibe la presea de #ORO que conquistó en el #ParaTaekwondo y el Himno Nacional se escucha en el Makuhari Messe Hall de #Tokyo2020. Con oros , México supera Londres 2012.

"Me visualizo subiendo a lo más alto del podio. Tengo el compromiso con todos los mexicanos de ver ondear la bandera de México en lo más alto", mencionó García en entrevista con RÉCORD previo a la justa.

Con 16 años de edad, García se convirtió en el primer mexicano en consagrarse campeón mundial de combate de Parataekwondo en Antalya 2019. Hazaña que repitió en el debut del arte marcial en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en la categoría -75 kg K44.

"Siempre he dicho que la vida está llena de obstáculos, pero nosotros debemos de saber confrontarlos, saber llevarlos, no quedarnos estancados en ellos, siempre tenemos que buscar una alternativa porque sabemos que no es fácil la vida, literal.

"Pongo mi ejemplo de discapacidad, nunca me rendí, siempre estuve al pie del cañón, ahorita en lo deportivo y cuando estaba más chiquito pues buscar hacer las cosas de una mejor manera. Los invito a que le miren el lado positivo a todas las cosas y a echarle todas las ganas y estar conscientes que esta vida está llena de retos", mencionó.

