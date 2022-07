Jugadoras de flag football tras conseguir el oro: 'México es el mejor equipo del mundo'

México en este momento es el mejor equipo del mundo en flag football o tochito bandera como también se le conoce, así lo confirmaron las chicas al llegar hasta la final de los World Games 2022 con paso perfecto y vencer a Estados Unidos de forma contundente por 39-6.

Durante los seis encuentros del torneo incluyendo la final, México promedió 40.1 puntos a favor y 6.3 en contra, estadísticas que para Andrea Delgadillo no hablan de otra cosa sino de que son el mejor equipo del planeta.

“La respuesta es clara, es el mejor equipo del mundo, lo demostramos juego a juego tanto ofensiva como defensivamente; hicimos historia”, indicó la jugadora

Por su parte Pamela Reyes coincidió con Andrea y añadió que se hablará por mucho tiempo de este resultado.

“Con esta medalla de hace historia, a partir de aquí yo creo que el tochito en México va a ser ahora más competitivo, hay muchas generaciones que vienen, jugadoras que tienen mucho talento nivel y esto es el principio de cosas muy grandes para el flag”, afirmó

Finalmente, Rebeca Landa, también comentarista en ESPN, resaltó que con ese resultado se puede ayudar a motivar a las niñas para jugar flag football o algún otro deporte, siempre con la mentalidad de que se pueden concretar los sueños.

“Creo que le permitimos a México a soñar en grande, ahora que el flag ha crecido tanto, ahora que hay tanto impacto en redes, el alcance que podemos tener con las niñas más chicas, las niñas que no saben si jugar flag o no, si aventarse o no. Somos un grupo súper diverso de mujeres y que se puedan identificar con alguna de nosotras y ellas empezar a soñar en grande. También ahora las oportunidades que le da el flag a las niñas con mucho más grandes que cuando nosotras éramos chicas, entonces eso también da ilusión de trabajar por esto, de dedicarse porque pueden venir cosas muy lindas para ellas más adelante. Así es que espero que esto sea solo una semilla de inspiración para lo que ellas puedan llegar a ser en un futuro”, finalizó.

