Kevin Berlín, condecorado con el Premio Estatal del Deporte en Veracruz

La promesa de los clavados de México, Kevin Berlín, fue condecorado con el Premio Estatal del Deporte en Veracruz, tras adjudicarse el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estoy muy contento, muy feliz de haber ganado el Premio Estatal del Deporte de Veracruz, me siento muy orgulloso. Gracias por valorar ese cuarto lugar que gané en los Juegos Olímpicos de Tokio. Este 2021 cumplí mi sueño de poder ir a mis primeros Juegos Olímpicos y que me da para seguir luchando y queriendo más de llegar a los siguientes Juegos Olímpicos y de ganar esa medalla que siempre he querido y que llevo tanto tiempo trabajándola”, declaró el saltarín de 20 años de edad.

“Para mí es un orgullo representar a Veracruz y a México en cada competencia. Este premio se lo dedico a toda mi familia, a todas las personas que están detrás de cada resultado, a mis entrenadores, a todo el equipo multidisciplinario, que siempre han estado para mí en momentos donde son grises”, agregó.

El cuarto lugar en su debut olímpico en la plataforma de 10 metros sincronizados, junto a Diego Balleza, impulsa a Kevin a ir por el podio en los Juegos de París 2024.

“Es un logro de un gran equipo y seguiremos dando lo mejor. Si gané un cuarto lugar, que es un gran resultado, pero no hay que conformarnos con eso y hay que seguir dando lo mejor. Sueño con una medalla olímpica y así va a ser”, aseguró.

Berlín recibió esta distinción en 2019 tras coronarse dos veces campeón de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Lima.