NBA: Michael Jordan y otras grandes leyendas que forjaron 75 años de historia

Como toda Liga estadounidense, la NBA ha tenido varias leyendas que le han dado grandeza, incluso cuenta con uno de los pocos deportistas que son conocidos a nivel mundial. No hay lugar en la tierra en donde no haya una canasta y un aro, y no se venga a la mente el nombre de Michael Jordan.

Pero antes de 'Air Jordan' o 'Su Majestad', hubo otros jugadores que comenzaron a hacer del basquetbol de la NBA, el más llamativo a nivel mundial.

Los elementos que vinieron a revolucionar el deporte ráfaga aparecieron a finales de los 50.

Bill Ruseell, Wilt Chamberlain y Oscar Robertson, pese a jugar principalmente en la pintura comenzaron a destacarse por su habilidad para manejar la pelota.

Para 1969 llega a la Liga una de las máximas estrellas de este deporte bajo el nombre de Lew Alcindor, quien años más tarde llegó a ser Kareem Abdul-Jabbar. Sus tiros de gancho fueron el sello en su carrera y una de las formas más imitadas para anotar en esos tiempos.

Otro de los años marcó una pauta en la Liga fue 1979 cuando arribaron dos jóvenes que desde su etapa colegial ya se habían convertido en estrellas, Larry Bird y Magic Johnson.

Uno en Boston y el otro en Los Ángeles, dominaron la década de los 80. Sus choques en tres Finales fueron todo un éxito en cuanto a la atracción de fanáticos.

En esa época también se unió Isiah Thomas y emergió un chico que, desde su primera campaña en 1984, mostró sus dotes de estrella, Michael Jordan.

Ni dos retiros momentáneos han opacado el legado de este súper atleta. En todo el orbe no hay nadie que no conozca a 'MJ' y que incluso no vista con ropa 'Air Jordan'.

De las cuatro ligas profesionales más importantes de Estados Unidos, Jordan debe ser el deportistas más conocido y popular del mundo.

Jordan dejó la vara muy alta y de ahí se han desprendido otros elementos que a su llegaba a la NBA añoran ser como él.

En sus primeros 75 años la NBA ha estado plagada de grandes leyendas y mientras avancen los años se irá llenando de más estrellas que han hecho de esta Liga la mejor de basquetbol en el planeta.

